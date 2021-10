Lombardia: De Corato (Fd'I), obbligo di casco e assicurazione primi passi per maggiore sicurezza della micromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta Commissione del Consiglio regionale della Lombardia (Trasporti e Infrastrutture) ha espresso parere favorevole, a maggioranza, alla proposta di legge al Parlamento che prevede la modifica dell'attuale normativa sui monopattini. A comunicarlo è l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. I punti principali del provvedimento sono due, obbligatorietà del casco e assicurazione per danni a terzi; modifica anche per le restrizioni di guida per solo maggiorenni: anche i sedicenni ora potranno utilizzare i monopattini elettrici. "L'obiettivo della proposta di legge non è quello di eliminare la micromobilità dalle strade, bensì di regolamentarla per avere una maggiore sicurezza. Mobilità sostenibile e dolce non significa mobilità sicura", ha spiegato l'assessore. Durante la seduta sono stati poi illustrati i dati sull'incidentalità dei monopattini elettrici: 773 richieste di soccorso per incidenti ricevute da Areu, nella sola città di Milano, dal primo giugno 2020 al 13 ottobre 2021. (segue) (Com)