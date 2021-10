Pd: Mura, ha vocazione a unire forze democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha "nella sua natura la vocazione a unire le forze progressiste, socialiste e cattoliche popolari, facendo dell'apertura e del dialogo una missione imprescindibile. Anche se talvolta ci siamo un po' confusi lungo il percorso, questa nostra essenza non l'abbiamo mai persa ed è questa che ci rende l'unico partito davvero plurale e 'democratico dentro'. Oggi che riemergono pulsioni violente a turbare il Paese, il Partito democratico ha il compito ulteriore di ergersi a argine delle istituzioni democratiche". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, del Pd, ricordando il 14esimo della fondazione del Partito democratico. (Com)