Trasporto aereo: siglato accordo tra Enac e dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

- Oggi, giovedì 14 ottobre, presso il ministero dell’Interno, il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, prefetto Laura Lega ed il direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta, hanno sottoscritto l’Accordo istituzionale tra l’Enac ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, avvenuta il 20 settembre scorso in forma digitale disgiunta. Presente alla sottoscrizione il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi. Lo rende noto un comunicato. L’accordo, della durata di sei anni, definisce il quadro dei rapporti istituzionali tra il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile e l’Enac ai fini dello svolgimento delle funzioni di Autorità Competente, rispettive e di coordinamento, nell’ambito della certificazione e della sorveglianza dei Servizi di soccorso e Lotta Antincendio in ambito aeroportuale. Costituisce di fatto l’avvio di una rinnovata collaborazione nel complesso settore dell’aviazione civile che si esplicherà anche attraverso l’impiego di personale del dipartimento Vigili del Fuoco per attività ispettive congiunte, l’organizzazione di incontri e corsi formativi destinati al personale coinvolto, la condivisione di iniziative di promozione ed informazione rivolte agli Stakeholder interni ed esterni alle due istituzioni. (segue) (Com)