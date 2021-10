Trasporto aereo: siglato accordo tra Enac e dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, a fine incontro, ha sottolineato che "questa con Enac è una collaborazione avviata da anni. L’accordo di oggi si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di sorvegliare in regime di terzietà ed in linea con la normativa europea i dispositivi di sicurezza antincendi nei maggiori aeroporti italiani, dove il servizio è erogato direttamente dai Comandi Vigili del Fuoco territoriali con circa 3 mila unità e 300 automezzi speciali.” “La sottoscrizione di questo Accordo – ha evidenziato il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta – rappresenta il punto di partenza di una inedita intesa istituzionale finalizzata a conseguire, sulla scorta delle relazioni consolidate ed alla luce di nuove sinergie, un sistema di Safety Oversight nazionale costantemente in linea con i dettami della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di Servizi di soccorso e Lotta Antincendio in ambito aeroportuale”. (Com)