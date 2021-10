Venezuela: governo risponde a Onu, garantiti pieni diritti umani a prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha respinto le accuse formulate da ultimo dalle Nazioni Unite assicurando che il Paese "garantisce a tutte le persone private della libertà" il pieno godimento "dei diritti umani, compreso quello dell'attenzione medica, così come prevede la Costituzione e i trattati internazionali ratificati dalla Repubblica". La nota segue l'invito con cui l'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu ha chiesto a Caracas una indagine "indipendente" sulla morte in carcere di un ex ministro della Difesa, e nuovo impegno al rispetto di migliori condizioni carcerarie per i detenuti. Nella risposta, il ministero degli Esteri del Venezuela sottolinea inoltre che "non ci sono persone arrestate in modo arbitrario. Tutte le persone private della libertà sono soggette a processi penali portati avanti dagli organi del sistema di giustizia, con tutte le garanzie per un processo giusto e con il legittimo diritto alla difesa". Il governo del presidente Nicolas Maduro è quindi tornato ad attaccare le istituzioni onusiane denunciando "la cessione sistematica alle pressioni di quei settori che continuano a cercare di usare il tema dei diritti umani con fini politici". Il ministero degli Esteri segnala che l'Onu non dà visibilità alle "riforme strutturali" adottate nel corso dell'anno e invita l'organismo a "onorare la verità" svolgendo il suo lavoro nel rispetto dei principi "di obiettività, imparzialità, non ingerenza negli affari interni e dialogo costruttivo". (segue) (Vec)