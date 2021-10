Venezuela: governo risponde a Onu, garantiti pieni diritti umani a prigionieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia dell'ex generale, Andreina, ha da parte sua chiesto alle autorità la consegna del cadavere per impedire che venga cremato senza un'autopsia. "Non permetteremo che il corpo di mio padre sia cremato", ha detto Andreina Baduel denunciando il pericolo che possa sfumare l'indagine sulle cause del decesso. "Noi vogliamo solo giustizia", ha aggiunto Andreina. La notizia di una possibile "cremazione non controllata" di Baduel è stata diffusa da Omar Mora Tosta, già legale del generale. (segue) (Vec)