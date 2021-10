Venezuela: governo risponde a Onu, garantiti pieni diritti umani a prigionieri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio, Raul Emilio Baduel è stato arrestato nel 2014 per istigazione all'odio nel corso delle proteste anti governative che hanno attraversato il Paese, e condannato nel 2015 a otto anni di carcere. Nel 2018 ha goduto dell'amnistia concessa da Maduro prima delle elezioni presidenziali, e si è trasferito in esilio all'estero. Josnars Adolfo, un altro dei suoi figli, è agli arresti da maggio del 2020 con l'accusa di aver partecipato all'operazione "Gedeon", un piano condotto per attentare alla vita di Maduro. L'organizzazione non governativa Foro Penal segnala che si tratta del decimo "prigioniero politico" morto dal 2014, il terzo dall'inizio del 2021. (Vec)