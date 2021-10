Imprese: Antitrust, autorizzata con condizioni la fusione Nexi-Sia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni la fusione per incorporazione di Sia S.p.A. in Nexi S.p.A. L'operazione, che comporta l'aggregazione di due importanti operatori - riferisce una nota - interessa numerose attività nell'ambito dei pagamenti digitali, come i servizi di merchant acquiring, processing, emissione delle carte di pagamento, compensazione al dettaglio dei pagamenti, trasmissione dei dati interbancari, nonché i servizi per la fornitura e la manutenzione degli Atm. L'istruttoria svolta dall'Autorità ha consentito di verificare che il settore dei servizi di pagamento è oggi caratterizzato dall'offerta di servizi spesso verticalmente integrati e ad alta componente tecnologica. Inoltre, esso è contraddistinto da una rapida evoluzione, stimolata anche dall'adozione di norme di armonizzazione a livello europeo, che ha favorito le evidenti dinamiche di consolidamento fra gli operatori, motivate anche da ragioni di efficienza. A causa di questi fenomeni è emerso che l'ambito competitivo nel quale si deve valutare l'effetto prospettico dell'operazione è spesso sovranazionale e comprende importanti operatori esteri che risultano in grado di offrire valide alternative ai clienti nazionali dell'entità post-merger. Alcuni elementi di specificità e temporaneità continuano tuttavia a caratterizzare un ristretto ambito di mercati interessati dalla fusione, che restano definiti dal punto di vista geografico a livello nazionale. (segue) (Com)