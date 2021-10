Imprese: Antitrust, autorizzata con condizioni la fusione Nexi-Sia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare - prosegue la nota - l'Autorità ha rilevato che l'operazione di concentrazione è idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante dell'entità post-merger nei mercati nazionali del processing delle carte del Circuito Bancomat e dei servizi di clearing dei prodotti non-Sepa, sebbene l'evoluzione prevista per tali mercati indichi che questa situazione sia solo temporanea. Pertanto, nell'autorizzare l'operazione, l'Autorità Antitrust ha imposto alle società Nexi S.p.A. e Sia S.p.A. alcune misure di carattere comportamentale e strutturale al fine di risolvere le preoccupazioni emerse nel corso dell'istruttoria riguardo ai possibili effetti anticoncorrenziali derivanti dall'operazione stessa in tali mercati. Più precisamente, le misure consistono nella rinuncia, da parte di Nexi S.p.A., all'esclusiva contenuta nei contratti con equensWorldline con specifico riferimento ai servizi di processing domestico e di clearing non-Sepa; nella predisposizione, da parte di Nexi S.p.A. e Sia S.p.A., fino alla data in cui la nuova piattaforma Bancomat diventerà operativa, di un'offerta non discriminatoria, chiara e trasparente relativa alle attività di acquiring processing e di issuing processing delle carte domestiche; nella predisposizione da parte di Nexi S.p.A. e Sia S.p.A., per un periodo di tre anni, di un'offerta chiara e trasparente relativa all'attività di clearing dei prodotti non-Sepa; nella cessione dei contratti di clearing non-Sepa attualmente sottoscritti da Nexi S.p.A. con le banche clienti. L'insieme delle misure ha l'obiettivo di garantire agli eventuali nuovi entranti la possibilità di operare efficacemente a livello commerciale e a prevenire discriminazioni. Le misure tengono conto del fatto che per entrambi i mercati ci si attendono - in un periodo relativamente breve - importanti modifiche che ne determineranno un diverso assetto competitivo. (Com)