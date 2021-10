Serbia-Italia: al via il 19 ottobre mostra Over and above a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Drina Gallery, in collaborazione con Aria Art Gallery (Firenze) e Federico Luger Gallery (Milano), presenta la mostra collettiva multimediale Over and above. La mostra, a cura di Natasa Radojevic e Jelena Djakonovic, viene inaugurata il 19 ottobre in Krunska 73 a Belgrado. Il progetto Over and above è realizzato con il sostegno di Confindustria Serbia, Diplomacy&Commerce, Istituto Italiano di Cultura di Belgrado ed Express Global. La mostra affianca ventuno artisti italiani, serbi e croati in un dialogo visivo e intellettuale. I diversi approcci artistici, i temi affrontati, gli stili e gli interventi artistici adottati saranno presentati nelle sale della galleria mediante l'esposizione di circa 50 opere d'arte, inclusi quadri, sculture, installazioni video, ologrammi, oggetti, fotografie, tecniche miste, lavori con la carta e ceramica. (segue) (Seb)