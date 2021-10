Serbia-Italia: al via il 19 ottobre mostra Over and above a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli artisti esposti sono Ivan Grubanov, Milos Todorovic, Giuseppe Pietroniro, Alice Ronchi, Igor Eskinja, Michelangelo Bastiani, Federico Luger, Danilo Buccella, Michele Iodice, Mrdjan Bajic, Veljko Zejak, Marko Ladjusic, Sossio, Angelo Brescianini, Mina Radovic, Labotiv (Claire Clelia Baldo & Piero Viti), Olivera Parlic, Rados Antonijevic, Nicole Colombo, Szymon Oltarzewski. In questo scambio culturale il contrasto iniziale diventa la forza della mostra, piuttosto che la sua debolezza. Le inaspettate e inusuali giustapposizioni invitano il pubblico a scoprire i nuovi significati e le nuove prospettive, le connessioni nascoste e le frontiere che guidano al di sopra e al di là, Over and above, appunto. La mostra sarà aperta fino al 10 dicembre 2021 e sarà visitabile ogni fine settimana dalle 15 alle 18. (Seb)