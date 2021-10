Covid: Fipe, timide speranze ripresa per cinema e ristorazione, manca turismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recuperare le perdite, che comunque restano rispetto al 2019, di almeno un terzo, circa 700-800 milioni di euro su un totale di 2 miliardi di euro persi nel 2020, ovvero meno il 40 per cento. Una fotografia non proprio a colori, ma dove si iniziano a vedere i primi segnali di ripresa del settore della ristorazione a Roma. Mancano ancora, però, 1,3 miliardi di euro "dal turismo internazionale e dalla domanda legata allo smartworking". Così il direttore di Fipe Luciano Sbraga che interpellato da "Agenzia Nova", traccia un bilancio relativo alle riaperture. Nel 2020, nel Lazio, "sono stati persi circa 20 mila posti di lavoro, solo 15 mila nel Roma, con 2.000 attività chiuse - ha spiegato - e per il 2021 prevediamo cifre analoghe perché i ristori stanno terminando e le difficoltà restano". Timidi segnali di ripresa ma siamo ancora lontani dal recupero totale degli incassi. La speranza resta nelle riaperture al cento per cento dei luoghi della cultura che possono trascinare, in parte, anche altri comparti fondamentali per l'economia dei territori. (segue) (Rer)