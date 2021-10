Covid: Fipe, timide speranze ripresa per cinema e ristorazione, manca turismo internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È presto per tracciare un bilancio - ha detto il Valerio Toniolo, presidente della commissione Cultura di Confcommercio - con gli eventi all'aperto questa estate si è faticato, ma c'è stata tanto voglia di riuscire. Dal punto di vista dell'organizzazione con abbiamo riscontrato criticità. Ora che riapriranno anche i luoghi della cultura al chiuso bisogna vedere con la gente reagirà. Se il sentimento che prevale è quello di voler 'riuscire' o il timore di stare in luogo chiuso assieme ad altre persone". Le arene estive promosse da Anec a piazza Vittorio e Talenti, "sono andate molto bene", ha commentato il presidente di Anec Lazio, Leandro Pesci. "È chiaro che il risultato va calmierato anche sulle pellicole che escono - ha spiegato - ad esempio con l'uscita del nuovo 007 siamo andati molto bene. È chiaro che questo è uno dei settori che ha più sofferto". "Dobbiamo recuperare - ha spiegato ancora - il gap che si è aperto con le piattaforme digitali che con la pandemia hanno preso sempre più piede nel mercato. Per il settore cinema il 2019 è stato un anno molto buono con 100 milioni di presenze su scala nazionale. Dobbiamo ritornare a quei numeri, e credo che in un paio d'anni ce la possiamo fare. Tornare a vedere un film sul grande schermo è un'altra cosa. Il clima "è di fiducia e speranza per una ripartenza". Un settore quello cinematografico, "che può trainare tutto il settore anche della ristorazione", soprattutto quello di "prossimità". (Rer)