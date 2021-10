India: proteste Uttar Pradesh, gli arresti salgono a sei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono saliti a sei gli arresti effettuati in relazione a quanto accaduto il 3 ottobre nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh dove quattro agricoltori che manifestavano contro la riforma del commercio agricolo sono morti investiti da due auto e altre quattro persone nelle violenze esplose dopo il presunto incidente. Ieri sono stati arrestati altri due uomini: uno si chiama Ankit Das, è il proprietario di uno dei veicoli coinvolti e un amico dell’arrestato che più di tutti è sotto i riflettori, Ashish Mishra, figlio del sottosegretario all’Interno del governo centrale Ajay Kumar Mishra Teni; l’altro è stato identificato come Lateef; per entrambi è stata disposta una custodia giudiziaria di 14 giorni. Precedentemente erano stati arrestati altri tre sospetti: Ashish Pandey, Lovekush Rana e Shekhar Bharti. Mishra, che è stato arrestato il 9 ottobre e per il quale è stata disposta la custodia fino al 15, è stato portato oggi sul luogo dei fatti, insieme ad altre persone, per una ricostruzione. (segue) (Inn)