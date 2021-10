India: proteste Uttar Pradesh, gli arresti salgono a sei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta del 3 ottobre, contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate un anno, era stata organizzata in attesa della visita del vicecapo del governo statale, Keshav Prasad Maurya, e del sottosegretario Mishra. Il Fronte unito degli agricoltori (Skm, Samyukt Kisan Morcha) ha accusato il figlio del sottosegretario di essere alla guida di una delle due auto che hanno investito i manifestanti; l’accusato ha negato non solo la circostanza ma anche di essere stato sul luogo al momento dei fatti mentre il padre ha sostenuto che una delle due auto ha perso il controllo dopo essere stata colpita da pietre lanciate dai manifestanti. La vicenda è giunta anche alla Corte suprema, che ha chiesto al governo statale un rapporto dettagliato. Venerdì 8 ottobre la Corte ha espresso insoddisfazione per l’operato dell’esecutivo e aggiornato il caso al 20 ottobre. (segue) (Inn)