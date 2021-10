Speciale infrastrutture: venezuelana Pdvsa collabora con Russia su nuovi progetti congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale venezuelana Pvdsa collabora con la Russia su diversi nuovi progetti congiunti, compresi quelli volti a migliorare le infrastrutture petrolifere del Paese latinoamericano. Lo ha dichiarato Hoglis Martinez, direttore generale della filiale russa di Pvdsa. "Ci sono progetti congiunti, in particolare, su come introdurre tecnologie russe per migliorare la sicurezza delle infrastrutture petrolifere del Venezuela", ha affermato Martinez a margine del forum imprenditoriale russo-venezuelano a Mosca. (Rum)