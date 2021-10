Speciale infrastrutture: Giovannini, in corso battaglia non facile per riconoscimento corridoio adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo una battaglia a livello europeo per il riconoscimento del corridoio adriatico accanto a quello tirrenico e non è una battaglia facile perché nelle regole c'è un solo corridoio per Paese". Lo ha detto ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'evento "I grandi investimenti in Italia. Il caso del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria" organizzato dal Forum Diseguaglianze Diversità. (Rin)