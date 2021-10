Speciale infrastrutture: Giovannini, interventi su alcune tratte ferroviarie prevedono costi sociali rilevanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo fermare il tempo. Alcuni interventi contemplano in concreto il blocco per anni di alcune tratte. Si tratta evidentemente di costi sociali rilevanti che vanno presi in considerazione". Lo ha detto ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'evento "I grandi investimenti in Italia. Il caso del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria" organizzato dal Forum Diseguaglianze Diversità. (Rin)