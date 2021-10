Speciale infrastrutture: Giovannini, Trenitalia e Italo sottoposte a stress economico fortissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono diversi contratti tra Stato e Ferrovie dello Stato per la realizzazione delle reti e per i servizi. Si tratta di due strumenti diversi: uno più orientato agli investimenti e l'altro alla spesa corrente". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'evento "I grandi investimenti in Italia. Il caso del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria" organizzato dal Forum Diseguaglianze Diversità. "Con l'abbassamento delle percorrenze legato al Covid il sistema Trenitalia e Italo è sotto uno stress economico fortissimo. Questo rende difficile aggiungere attività in perdita", ha aggiunto il ministro per poi concludere che tuttavia "sappiamo per esperienza nell'Alta velocità che questo è il caso in cui l'offerta crea la domanda" e "è un tema che è sul tavolo". (Rin)