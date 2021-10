Speciale infrastrutture: Armenia-Iran, Grigoryan (Consiglio sicurezza) al lavoro per risolvere problema collegamenti stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo armeno sta lavorando intensamente per risolvere i problemi relativi ai collegamenti stradali con l’Iran. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa “Tasnim” il segretario del Consiglio di sicurezza dell'Armenia Armen Grigoryan, spiegando che il governo di Erevan cercherà di completare una strada alternativa entro la fine dell'anno. “Possiamo dire che si tratta di un problema a breve termine. Ma c'è un altro progetto, più importante. Alla fine di settembre il governo armeno ha approvato il progetto della strada di confine nord-sud tra la città di Sisian e l'Iran. Questo progetto vale più di un miliardo di dollari e cambierà completamente le infrastrutture della regione. Implementando questo programma abbiamo anche in mente l'idea di diventare un hub infrastrutturale chiave che collegherà il porto di Chabahar con il Mar Nero. Da questo punto di vista possiamo dire che questo progetto fornirà grandi opportunità per aumentare il fatturato commerciale tra Armenia e Iran", ha detto Grigoryan. Mentre attualmente il giro d'affari tra Armenia e Iran è di centinaia di milioni di dollari, Grigoryan ritiene che la cifra dovrebbe presto superare il miliardo. Il segretario del Consiglio di sicurezza ha osservato che ciò consentirà di aumentare il fatturato commerciale a diversi miliardi di dollari in futuro. (Rum)