Speciale infrastrutture: Silvestroni (Fd'I), sono infrastrutture cruciali

- Marco Silvestroni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti a Montecitorio, osserva che "l'Italia è una nazione storicamente legata al suo mare e la sua tutela passa per la salvaguardia dei porti e del suo personale, spina dorsale di un settore strategico per l'economia nazionale. Per questo - continua il parlamentare in una nota -, le proteste e le necessità dei lavoratori portuali devono essere ascoltate con attenzione. Il governo deve dimostrare il proprio sostegno al settore portuale con azioni concrete e progetti credibili. Se i porti si fermano, l'Italia rimane indietro: non possiamo permettercelo. Invece di mettere in atto un blocco navale, alla fine il governo propende per il blocco portuale". (Com)