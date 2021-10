Speciale infrastrutture: Spagna, legge di bilancio, 1,5 miliardi a connettività digitale, sicurezza informatica e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha annunciato che destinerà nella prossima legge di bilancio 1,55 miliardi di euro alla connettività digitale, all'aumento della sicurezza informatica e alla diffusione delle reti 5G. Nel progetto di bilancio generale dello Stato si evidenzia che queste voci sono destinate ad affrontare le sfide di connettività per raggiungere la copertura delle reti fisse ultraveloci, con più di 100 Mbps, e la rete mobile 5G, in particolare nelle zone rurali e nei corridoi di trasporto transfrontalieri chiave. Dal punto di vista della cybersicurezza, la sfida principale "è quella di creare un ambiente affidabile e sicuro per i cittadini e le imprese per contribuire al processo di digitalizzazione e iperconnettività associato all'implementazione della tecnologia 5G", si sottolinea nel testo che ora dovrà essere approvato dal Parlamento. Un investimento previsto di 250 milioni di euro sarà destinato a promuovere la partecipazione delle imprese spagnole a progetti di infrastrutture digitali transfrontaliere multinazionali, mentre 113 milioni saranno investiti nella strategia nazionale di intelligenza artificiale. Secondo il governo, l'obiettivo è quello di posizionare la Spagna come un paese leader nel settore, guidando l'uso della lingua spagnola nell'intelligenza artificiale a livello globale, promuovere la creazione di posti di lavoro qualificati stimolando il talento nazionale, ma allo stesso tempo attirando i talenti stranieri. (Spm)