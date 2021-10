Speciale infrastrutture: Giovannini, sarà fondamentale avere professionalità che valutino i progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture sostenibili necessitano di professionalità adeguate a valutare i singoli progetti: è per questo che al Mims è in corso un tentativo per immettere nuove risorse, anche complementari. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al webinar “Pnrr: il ruolo strategico del capitale umano per il futuro del Paese” organizzato da Politecnico di Milano e John Cabot University. “Con la modifica delle linee guida per i progetti di fattibilità tecnico-economica, che ora chiedono alle imprese che concorrono per gli appalti di indicare l’impatto dei progetti sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, la valutazione non è più meramente ingegneristica”, ha detto, aggiungendo che al Mims è stato creato un centro per l’innovazione e la sostenibilità di infrastrutture e mobilità funzionale al reclutamento di ricercatori e tecnologi. Il Pnrr ha continuato, ci impone di “essere sulla frontiera, anche sul fronte della regolazione e della legislazione: e per fare ciò la scienza e l’innovazione sono fondamentali”. (Rin)