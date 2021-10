Speciale infrastrutture: Africa, Citi e gruppo Cdc insieme per valutare investimenti in porti Dp World

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore statunitense Citi consiglierà l'agenzia del Regno Unito per il finanziamento allo Sviluppo Cdc Group negli investimenti che prevede di effettuare in infrastrutture logistiche in Africa con la collaborazione del gigante portuario emiratino Dp World. Lo ha confermato ai media un portavoce del Cdc, precisando che il contratto da 1,72 miliardi di dollari prelude ad investimenti che si concentreranno inizialmente sull'espansione dei porti gestiti da Dp World ad Ain Sokhna in Egitto, a Dakar in Senegal e a Berbera nell'autoproclamata Repubblica del Somaliland, territorio somalo non riconosciuto dalla comunità internazionale. Dp Word, di proprietà del governo degli Emirati Arabi Uniti, si è impegnata a investire 1 miliardo di dollari nei prossimi anni, mentre Cdc ha promesso 320 milioni di dollari, investimento che potrebbe potenzialmente salire di ulteriori 400 milioni. La partnership prevede di investire, oltre che nei porti, in infrastrutture come depositi di container e business park. Il gruppo Cdc, di proprietà del governo britannico, manterrà delle quote di minoranza nei tre porti interessati dagli investimenti. (Rel)