Senato: sabato in Aula "Omaggio allo sport tricolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 16 ottobre, nell'Aula di palazzo Madama, si terrà "Omaggio allo sport tricolore", evento dedicato alle vittorie dei campioni italiani che hanno brillato nelle Paralimpiadi e Olimpiadi di Tokyo 2020, agli Europei di calcio e in altre specialità come il ciclismo. Il diciottesimo appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna voluta dalla presidente Elisabetta Casellati che dal 2019 vede il Senato della Repubblica e la Rai impegnati a valorizzare il patrimonio culturale italiano, celebrerà l'eccellenza italiana nello sport e l'immagine vincente dell'Italia che i nostri atleti hanno proiettato nel mondo quest'anno. L'evento sarà condotto da Simona Ventura e Auro Bulbarelli, direttore di Raisport, e verrà trasmesso in diretta su Raiuno alle ore 12. Dopo l'indirizzo di saluto del Presidente del Senato, avrà inizio un primo momento dedicato allo sport paralimpico, a cui parteciperanno il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e alcuni dei protagonisti delle Paralimpiadi di Tokyo, dalla schermitrice Bebe Vio alla velocista Ambra Sabatini, dai nuotatori Riccardo Menciotti e Alessia Scortechini al ciclista Giorgio Farroni. Dopo la proiezione, nell'emiciclo, di un video tratto dalla fiction Rai su Pietro Mennea, seguirà l'intervista con Manuela Olivieri, moglie del campione. La seconda parte dell'appuntamento sarà dedicata alle imprese degli atleti di Tokyo 2020 e vedrà la partecipazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dei campioni italiani, dal centometrista Marcell Jacobs agli arcieri Mauro Nespoli e Lucilla Boari, dal karateka Luigi Busà al taekwondoka Vito Dell'Aquila e al sollevatore Antonino Pizzolato. È prevista anche la partecipazione del Sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. A seguire Sonny Colbrelli, trionfatore della Parigi - Roubaix 2021, per uno spazio dedicato al ciclismo. Infine, il momento dedicato alla vittoria degli azzurri agli Europei di calcio (introdotto da Eliza G che interpreterà "Notti magiche") avrà come protagonisti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il calciatore della nazionale, Leonardo Spinazzola. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.(com)