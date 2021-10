Riforme: M5s, voto 18enni per rappresentanti Senato si concretizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle componenti della commissione Affari costituzionali alla Camera segnalano che "l'estensione del voto anche per i diciottenni per l'elezione dei rappresentanti del Senato è legge. Sono infatti scaduti i termini per la presentazione delle firme per indire un referendum confermativo e ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrà promulgare questa riforma costituzionale fortemente voluta dal presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia, primo firmatario della proposta di legge, e da tutto il M5s". I parlamentari aggiungono in una nota: "Modificando l'articolo 58 della Costituzione, abbiamo voluto dare la possibilità ai giovani di far parte ancor più attivamente alla vita politica del Paese. Un provvedimento rivoluzionario, che dimostra che la stagione delle riforme per il nostro Paese, prosegue. Questo grande passo segna una forte inversione di tendenza - concludono gli esponenti pentastellati -, perché in questo modo attribuiamo ai nostri ragazzi più responsabilità e coinvolgimento, rendendoli parte attiva della vita politica e delle scelte per il Paese". (Com)