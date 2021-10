Difesa: Francia, notificata a Naval Group progettazione di dieci pattugliatori oceanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale dell'armamento (Dga), organo del ministero della Difesa francese responsabile della gestione dei sistemi, degli equipaggiamenti e delle operazioni esterne, a inizio ottobre ha notificato a Naval Group la progettazione di pattugliatori oceanici. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", spiegando che la consegna dei primi due modelli alla Marina francese è previsto per il 2025. A partire da quella data dieci pattugliatori oceanici rimpiazzeranno quelli di alto mare basati a Brest e a Tolone e quello di servizio pubblico, di stanza a Cherbourg. Questo programma è la priorità del momento del capo di Stato maggiore della Marina francese, ammiraglio Pierre Vandier. "Eravamo alla fine dei compromessi che potevamo accettare: dimensioni delle imbarcazioni, attrezzature e armamenti per le missioni e prezzi", ha detto l'ammiraglio a "La Tribune". Queste navi non andranno molto velocemente - 22 o 23 nodi al massimo - ma saranno in grado di ospitare un elicottero con un hangar e sistemi di minidroni aerei Smdm, sonar di qualità e un radar 3D e un cannone da 40 millimetri. (Frp)