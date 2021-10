Green pass: Fedriga (Fvg) su proteste porti, se dividiamo il Paese gli facciamo del male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci sono state interlocuzioni in prefettura per l'ordine pubblico e per cercare soluzioni che non compromettano l'economia non solo di città o regione ma di un intero Paese. Ho fatto appello al buonsenso". Lo ha il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a "Oggi è un altro giorno" su Rai1 a proposito della protesta organizzata per domani, contro l'obbligo del Green pass per l'accesso al lavoro, dai lavoratori del porto di Trieste. "Se dividiamo il Paese gli facciamo del male", ha aggiunto. (Rin)