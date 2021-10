Carceri: Zaffini (Fd'I), Cartabia chiarisca su nuove disposizioni per perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Date le nuove disposizioni in materia di 'perquisizioni generali straordinarie' legate alla trasparenza dell'azione amministrativa ed aventi come finalità quella suggerita dal Garante nazionale dei detenuti ossia 'la tutela delle persone ristrette', sfugge il motivo per cui tra queste disposizioni ci sia la preventiva informazione dell’atto di perquisizione allo stesso Garante. Azione che compromette, senza dubbio, la peculiarità dell’attività da eseguirsi a sorpresa e il segreto legato alle esigenze di sicurezza anche del personale di custodia”. Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, dopo aver presentato un'interrogazione sul tema al ministro della Giustizia Marta Cartabia. "Alla luce dei recenti fatti di cronaca infatti, come quello riportato oggi dalla stampa riguardante la scoperta da parte della Polizia Penitenziaria nelle celle di alta sicurezza del carcere di Terni di dispositivi quali cellulari, chiavette usb e schede telefoniche, risulta evidente la necessità di garantire un'attività di perquisizione che non venga allontanata dalle sue peculiari finalità. Non si ritiene opportuno inoltre - conclude Zaffini - che vengano arbitrariamente attribuite al Garante nazionale detenuti, già in passato impropriamente investito di funzioni strabordanti il ruolo di mero controllo, funzioni che il quadro normativo vigente non gli riconosce".(com)