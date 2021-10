Milano: da domani mostra fotografica sul malessere dei giovani affetti da disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra vuole anche porre l'attenzione sulle responsabilità collettive di una società condizionata dai social media, dove l'esibizione del corpo è un potente mezzo di comunicazione e di relazione, e dove essere magri diventa il requisito indispensabile per essere e sentirsi accettati. Rischi che oggi viaggiano anche attraverso pericolosissimi siti internet, blog e forum "pro anoressia" e "pro bulimia" che forniscono criminali istruzioni per diventare sempre più magri. Un progetto parallelo è stato portato avanti a Roma, utilizzando il teatro come strumento di indagine e quindi di espressione. Condotto dal drammaturgo e attore Mauro Santopietro in sinergia con la ASL Roma 1 - DCA con il coinvolgimento di undici ragazze, il laboratorio di cinque mesi culmina nella restituzione di un testo collettivo, messo in scena da Aurora, Giulia M., Giulia C, Giorgia, Sara, Silvia, Valeria, Leslie, Vittoria, Emma, Laura. La performance che le vedrà tutte in scena si terrà al PAC sabato 16 ottobre nell'ambito della mostra. "Ri-Scatti. Fino a farmi scomparire" è un viaggio senza filtri e senza forme edulcorate nelle vite di un gruppo di ragazzi che stanno cercando di reagire a una malattia che ha portato i loro corpi all'esasperazione, a forme di comportamento ai limiti dell'autolesionismo atte a contrastare l'eventuale aumento di peso, quali il vomito autoindotto, un ampio uso di lassativi e diuretici, un'intensa attività fisica e una valutazione di sé indebitamente influenzata dalla propria immagine riflessa in uno specchio. I protagonisti di Ri-scatti, oggi consapevoli della loro sofferenza, hanno così deciso di provare a riscattare sé stessi attraverso l'arte della fotografia, accantonando quella paura di deludere e di fallire che li aveva accompagnati nella fase più acuta della malattia, mettendo a tacere quei pensieri di rabbia, di tristezza, di disperazione e di solitudine che avevano condizionato i loro comportamenti in famiglia, a scuola, con gli amici. Tutte le fotografie realizzate per il progetto e il catalogo pubblicato da Silvana Editoriale saranno come sempre acquistabili durante tutto il periodo della mostra e l'intero ricavato sarà utilizzato per supportare le attività dell'Associazione Erika con sede presso l'Ospedale Niguarda di Milano, a sostegno sia dei pazienti sia delle loro famiglie. (Com)