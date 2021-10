Nepal: Covid, 398 nuovi casi e otto decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 398 nuovi casi di coronavirus e otto decessi. Il totale dei contagi è salito a 804.276 mentre quello delle vittime a 11.269, con un tasso di letalità dell’1,4 per cento. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 6.214 test, di cui 3.418 molecolari e 2.796 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 4.310.320. I casi attivi sono 13.853 mentre quelli risolti sono 779.154, con un tasso di guarigione del 96,9 per cento; 804 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 230 persone. Finora, su una popolazione di circa 28 milioni di persone, sono stati somministrati 14.857.561 dosi di vaccini; 8.388.402 persone hanno ricevuto la prima dose e 6.469.159 anche il richiamo.(Inn)