Camorra: Picierno (Pd), confido in capacità Manfredi, occorre cabina di regia che unisca tutte le funzioni e competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Monsignor Domenico Battaglia, arriva il grido d'allarme del Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho: Napoli è tragicamente ostaggio della guerra tra bande di camorristi. Occorre immediatamente lanciare una vera e propria cabina di regia, non solo per tamponare quanto sta avvenendo ma per cercare di mettere un argine definitivo. Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "Confido enormemente nelle capacità del nuovo Sindaco Gaetano Manfredi, va costruita una rete, che coinvolga tutte le competenze, tutte le autorità e le istituzioni, facendole collaborare in modo capillare e strategico. Altrimenti ogni intervento si rivelerà uno sterile palliativo. Raccogliamo quanto osservato da Cafiero De Raho, che indica la strada di un approccio integrato che metta assieme il controllo del territorio, per esempio rimpolpando gli organici della polizia locale, la riattivazione di livelli dignitosi del trasporto locale, la possibilità di accedere ad aree verde con una buona manutenzione. Il nuovo Sindaco ha bisogno di tutti, ci vuole uno sforzo congiunto e complessivo, perché la camorra sta proliferando anche e soprattutto nel deserto di servizi e di spazi per i cittadini", aggiunge. (Rin)