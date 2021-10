Speciale scuola: Sardegna, un master per studiare la civiltà nuragica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antica civiltà nuragica ora potrà essere studiata anche nelle scuole superiori grazie ad un master junior. L'iniziativa è dell'associazione La Sardegna verso l'Unesco che nasce proprio con lo scopo di far riconoscere come patrimonio dell'organismo internazionale la civiltà dei nuraghi. Il master nasce grazie ad un protocollo d'intesa siglato fra la Fondazione di Sardegna, l'assessorato regionale alla pubblica istruzione, la direzione scolastica regionale e il Banco di Sardegna: coinvolgerà diversi studenti delle scuole superiori del territorio. Sarà un corso pluriennale che per il primo anno coinvolgerà circa 120 studenti delle ultime classi degli istituti superiori. Sarà articolato in 15 ore tramite lezioni online e in presenza: previste anche visite nei siti nuragici. Storia, archeologia, antropologia e architettura, le materie studiate, oltre alle discipline economiche. A tenere le lezioni (che si svolgeranno in orario extrascolastico) saranno i docenti del comitato scientifico dell'associazione. Gli studenti potranno aderire volontariamente e alla fine del master riceveranno un attestato di partecipazione. (Rsc)