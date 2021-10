Regno Unito: ministro Raab, non prevedibile quando verranno recuperati ritardi nella giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, ha ammesso di non poter prevedere quando i ritardi nel sistema giudiziario nel Paese verranno recuperati. Ai microfoni dell'emittente britannica "Bbc", durante una visita al carcere High Down, nel Surrey, il ministro ha infatti detto che spera che i “colli di bottiglia” creatisi nei processi ancora in corso, vengano eliminati entro un anno. Tuttavia, Raab ha anche detto che non sa se ci vorrà lo stesso tempo per tornare ai livelli pre-pandemici. Al momento, più di 60 mila processi attendono di essere completati nel Regno Unito e comprendono molti casi urgenti e gravi che sono rimandati ora al 2023. (Rel)