Regno Unito: gruppi industriali chiedono taglio imposte aziendali per sbloccare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi industriali del Regno Unito hanno chiesto al cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak di tagliare le imposte aziendali nel bilancio di questo mese per sbloccare i miliardi di sterline di investimenti nell'economia. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". La Confederazione dell'Industria britannica (Cbi), insieme ad altri 41 gruppi commerciali, hanno chiesto in una dichiarazione ufficiale cambiamenti al sistema fiscale per le aziende. I rappresentanti aziendali hanno avvertito che la mancanza di un'azione da parte del governo peserebbe sull'ambizione annunciata dal primo ministro Boris Johnson di creare un'economia produttività e investimenti. Nella dichiarazione si legge che, per come è strutturato il sistema fiscale al momento, le imprese rinuncerebbero a spendere fondi per progetti verdi e aumentare la loro attività al di fuori delle grandi città. Infatti, pagando come ora sulla base del valore dell'immobile, un'azienda che investe nella sua sede fisica installando pannelli solari o altre soluzioni a basso consumo energetico, potrebbe aumentare il valore imponibile dell'immobile e quindi il carico fiscale dell'azienda. (Rel)