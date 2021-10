Covid: Asl Rieti, al via vaccinazione in aziende e imprese territorio con camper per lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori interessati - si legge in una nota - potranno chiedere la somministrazione del vaccino semplicemente presentandosi al camper della Asl di Rieti muniti di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria. La prima Azienda che ha aderito all'iniziativa è la Seko, la cui sede a Rieti si trova in via Salaria per L'Aquila. Il camper della Asl di Rieti sarà presente nell'Azienda reatina domani, venerdì 15 ottobre, a partire dalle ore 7,30 circa. In queste ore l'Azienda sanitaria locale di Rieti, certa di trovare favorevole riscontro all'iniziativa di prevenzione e contrasto alla pandemia, sta aprendo una interlocuzione con tutte le Associazioni datoriali e di Aziende e Imprese, al fine raggiungere il maggior numero di realtà imprenditoriali del territorio". (segue) (Com)