Libano: scontri Beirut, ministro Interno avverte, "la pace civile non è un gioco"

- I politici devono prendere le misure necessarie a fermare gli scontri armati in corso nella capitale del Libano, Beirut. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno libanese, Bassam Maoulaoui, durante una riunione del Consiglio centrale di sicurezza convocata in seguito agli episodi di violenza che hanno portato alla morte di almeno sei persone e al ferimento di 60. “Bisogna fare ciò che è necessario per controllare la situazione”, ha ribadito il ministro rivolgendosi ai leader politici. "La pace civile non è un gioco. Dobbiamo prendere tutte le misure necessarie", ha affermato Maoulaoui, invitando i media a fornire il loro sostegno trasmettendo “notizie reali”. “Le forze di sicurezza devono svolgere il proprio ruolo e procedere agli arresti affinché la legge venga applicata", ha insistito il ministro. "Gli organizzatori della manifestazione (i movimenti sciiti di Amal e Hezbollah) ci hanno assicurato che sarebbe stata pacifica, ma un crimine è stato commesso”, ha concluso Maoulaoui, chiedendo al governo di prendere tutte le misure necessarie “in politica e non solo” per controllare la situazione. (segue) (Lib)