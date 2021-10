Libano: scontri Beirut, ministro Interno avverte, "la pace civile non è un gioco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto riporta il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, gli scontri sono iniziati poco dopo le 11 ora locale (le 12 in Italia) quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco, dal vicino distretto di Tayyouné, zona in cui ha sede il tribunale di Beirut. Dopo i colpi d’armi da fuoco la situazione sarebbe degenerata rapidamente, con sparatorie e uomini armati per le strade. Dando la sua versione dei fatti sull'inizio degli scontri, l'esercito ha indicato su Twitter che “quando i manifestanti (di Hezbollah e Amal) si sono diretti verso il tribunale di Beirut, sono stati presi di mira dai distretti di Tayyouné e Badaro". Una versione simile è stata fornita da Hezbollah e Amal, in una dichiarazione congiunta. Secondo loro, "verso le 10:45, i manifestanti, che stavano prendendo parte a una manifestazione pacifica, si stavano dirigendo verso il tribunale per condannare la politicizzazione delle indagini sull'esplosione al porto di Beirut e sono stati bersaglio del fuoco di tiratori scelti posizionati sui tetti degli edifici quando hanno raggiunto la rotonda di Tayyouné”. (Lib)