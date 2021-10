Vaticano: Papa, lavoro alimenta dignità, i sussidi siano provvisori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro come strumento di dignità è al centro della riflessione che Papa Francesco fa nel videomessaggio in occasione del 57esimo colloquio della Fondazione Idea. "Il lavoro - dice Bergoglio - esprime e alimenta la dignità dell'essere umano, gli consente di sviluppare le capacità che Dio gli ha donato, lo aiuta a tessere relazioni di scambio e di aiuto reciproco, gli permette di sentirsi collaboratore di Dio per prendersi cura di questo mondo e svilupparlo, lo fa sentire utile alla società e solidale con le persone a lui care". Il lavoro, quindi, "al di là delle fatiche e delle difficoltà - prosegue il Papa - è il cammino di maturazione, di realizzazione della persona, che mette le ali ai sogni migliori". Chi non ha lavoro, afferma il Pontefice, "sente che gli manca qualcosa". E a tal proposito auspica che "il dialogo tra gli imprenditori e i lavoratori non sia solo indispensabile ma anche fecondo e promettente". E sui sussidi osserva: "Possono essere solo un aiuto provvisorio. Non si può vivere di sussidi, perché il grande obiettivo è offrire fonti di lavoro diversificate che consentano a tutti di costruire il futuro con la fatica e l'ingegno. Proprio perché diversificate, aprono il cammino affinché le diverse persone trovino il contesto più adeguato a sviluppare i propri doni, poiché non tutti hanno le stesse capacità e inclinazioni". (Civ)