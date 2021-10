Cultura: al via stagione al teatro Imperiale di Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre il sipario per la nuova stagione teatrale 2021-22 del Teatro Imperiale con un cartellone ricco che prevede anche i progetti di coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. "Dopo quasi due anni molto difficili per il teatro e la cultura a causa della pandemia da Covid 19 - dichiara il sindaco Michel Barbet - riparte finalmente ed auspichiamo definitivamente l’offerta culturale del Teatro Imperiale. Un cartellone di qualità e di prestigio rivolto a tutti". "Siamo molto soddisfatti di poter presentare la stagione teatrale e, grazie alle nuove norme, di poter annunciare che il Teatro Imperiale lavorerà al pieno della sua capienza - prosegue l'assessore alla Cultura Rosaria Morroi - invitiamo tutti a tornare a teatro ed a far rivivere questo bellissimo posto". (segue) (Com)