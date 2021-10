Cultura: al via stagione al teatro Imperiale di Guidonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizieremo i prossimi 6 e 7 novembre con un grande classico ovvero: ‘Il Berretto a Sonagli’ di Luigi Pirandello con Antonello Avallone -conclude la direttrice artistica del Teatro Imperiale Anna Greggi - una stagione che prevede la presenza anche di artisti di fama nazionale come Corrado Tedeschi, Roberto Ciufoli, Paolo Conticini, Milena Vukotic e la Little Tony Family. Ci sarà spazio per gli spettacoli di mattina rivolti alle scuole del territorio, spettacoli fuori cartellone di musica e danza, il Teatrofestival Città Premio Corvo d'Oro che vede in scena le compagnie emergenti del territorio e tanto altro. Concluderemo, infine, il 4 e 5 giugno con la commedia della nostra compagnia teatrale 'La Strana Coppia' di Neil Simon che mi vede alla regia. Vi aspettiamo, quindi, per vivere insieme il teatro e la cultura a Guidonia Montecelio". (Com)