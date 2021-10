Lavoro: M5s su incidenti, positivo impegno governo su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa di esaminare nel dettaglio il testo del provvedimento, "valutiamo positivamente la strategia del governo per contrastare il dramma delle morti sul lavoro. Un apparato sanzionatorio più stringente per le aziende può fungere da deterrente e, insieme al potenziamento delle attività di ispettive, di controllo e di prevenzione con l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro, contribuire a una maggiore osservanza delle norme sulla sicurezza, riducendo il rischio di infortunio nei cantieri e nelle fabbriche". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle delle commissioni Lavoro e d'Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, riferendosi al dl su fisco e lavoro, che il Cdm si appresta a varare per irrobustire le norme sulla sicurezza. "Questa lunga scia di sangue, che si consuma nel nostro Paese con centinaia di morti sul lavoro ogni anno, va fermata - proseguono -. Da gennaio ad ottobre di quest'anno, l'Inail ha stimato un numero di morti sul lavoro pari a quelli registrati, complessivamente nell'intero 2020, e questo non è tollerabile. Serviva una risposta forte, rapida e netta e per questo apprezziamo l'impegno dell'esecutivo in questa direzione, fermo restando che l'imperativo deve essere continuare a investire in azioni di prevenzione e formazione, meccanismi premianti per comportamenti virtuosi, continuando ad indagare le cause del fenomeno". "Vigileremo in Parlamento e nelle commissioni di merito, senza sottrarci laddove fosse necessario a proporre modifiche migliorative al testo nell'esclusivo interesse dei lavoratori e delle aziende", concludono. (Com)