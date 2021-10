Covid: mappa Ecdc, Italia a metà tra Regioni verdi e arancioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metà Italia verde e l'altra metà arancione. E' la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, pubblicata oggi, in merito alla situazione della pandemia del Covid-19. Sono arancioni i territori dove il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività del test è pari o superiore al 4 per cento; il tasso di notifica di 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività del test è pari o superiore all'1 per cento; oppure il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività del test è inferiore al 4 per cento. Sono verdi i territori dove il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività del test è inferiore al 4 per cento; o il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività del test è inferiore all'1 per cento. Dalla mappa di oggi dell'Ecdc risulta che sono in verde Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia. In arancione, Provincia di Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia. (Beb)