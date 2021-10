Francia: sciopero al sud contro privatizzazione linea ferroviaria Marsiglia-Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca), nel sud della Francia, il traffico ferroviario dei treni regionali è fortemente perturbato a causa di uno sciopero indetto contro la gestione della linea Marsiglia-Nizza affidata all'operatore Transdev. Lo riferiscono i media francesi citando l'azienda di trasporto pubblico ferroviario della Francia (Sncf). Il 29 ottobre la regione proporrà al consiglio regionale di votare a favore di Transdev. Se l'operatore dovesse aggiudicarsi la linea, si tratterebbe della prima tratta tolta alla Cncf nell'ambito dell'apertura alla concorrenza del mercato nazionale. Per questo collegamento era in lizza, oltre alla Sncf, anche Thello. Il contratto prevede una concessione di dieci anni per un valore stimato 870 milioni di euro.(Frp)