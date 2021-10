Roma 2021: Confapi, nuovo sindaco sviluppi confronto con sistema produttivo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dal ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco di Roma, Confapi Roma e Lazio lancia un appello ai due candidati, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. "Siamo soddisfatti per gli incontri avuti in queste settimane con i principali candidati sindaco; ci sembra che si siano create le premesse per una legislatura profondamente diversa e innovativa, almeno a livello metodologico". Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Roma e di Confapi Lazio, sottolinea "la disponibilità riscontrata da entrambi i candidati impegnati nel prossimo ballottaggio, l'impegno soprattutto a superare la stagione di disinteresse al dialogo che ha caratterizzato l'Amministrazione uscente". (segue) (Com)