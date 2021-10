Roma 2021: Confapi, nuovo sindaco sviluppi confronto con sistema produttivo territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora: "Sulle infrastrutture da realizzare per ridefinire un sistema integrato di mobilità e di trasporto pubblico adeguato all'area metropolitana di Roma: un indirizzo orientato alla sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi internazionali, che privilegi il trasporto su ferro, che elimini dal centro i mezzi inquinanti, che incentivi quelli elettrici e che sappia collocare le piste ciclabili con criteri razionali e funzionali". "Sul sistema degli appalti pubblici che, negli ultimi anni, ha fortemente penalizzato le piccole e medie imprese a seguito di un crescente ricorso all'affidamento diretto e di un eccessivo dimensionamento economico: continuare in questa direzione comporterebbe la definitiva devastazione del sistema imprenditoriale locale. Siamo certi – conclude Tabacchiera – che il confronto con le rappresentanze del sistema produttivo possa consentire al nuovo Sindaco di valutare i problemi nella loro complessità e concretezza, riattivando un ciclo amministrativo virtuoso dopo anni di immobilismo". (Com)