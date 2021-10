Ambiente: Cingolani, inderogabile formidabile aumento rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il passaggio alle rinnovabili, questo formidabile incremento che ci deve portare a installare fra il 60 e il 70 per cento gigawatt di centrali elettriche rinnovabili entro il 2030, è inderogabile e improcrastinabile". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente di Camera e Senato nell'ambito dell'esame della Proposta di piano per la transizione ecologica. “Solo se riusciremo a mantenere il cronoprogramma su queste installazioni – ha spiegato – sarà possibile contestualmente far partire le altre grandi iniziative di decarbonizzazione, connesse” tra l’altro alla trasformazione della mobilità e alla produzione di idrogeno verde.(Rin)