Speciale energia: Australia, Iberdrola fornirà energia verde al progetto minerario Olimpic Dam di Bhp

- La compagnia energetica spagnola, Iberdrola, è stata selezionata dalla multinazionale anglo-australiana Bhp per fornire il 100 per cento di energia rinnovabile al suo progetto minerario Olympic Dam, uno dei più grandi depositi sotterranei di rame, oro e uranio del mondo, situato nell'Australia meridionale. La fornitura di energia verde inizierà a metà del 2022 e permetterà a Bhp di ridurre le emissioni del consumo di elettricità della Olympic Dam del 50 per cento entro il 2025. Il progetto, che la compagnia sta costruendo fornirà circa la metà dell'elettricità necessaria per la Olympic Dam. Ross Rolfe, amministratore delegato di Iberdrola Australia, ha affermato: "Abbiamo progettato congiuntamente questo accordo di fornitura di energia rinnovabile su misura per consentire a Olympic Dam di diventare il più grande cliente per la produzione rinnovabile generata da Port Augusta". Il ministro dell'Energia e delle Miniere del Sud Australia, Dan Van Holst Pellekaan, ha evidenziato che il governo "accoglie con favore l'accordo come un ulteriore passo nel viaggio del Sud Australia verso un'elettricità più pulita e meno costosa per l'industria, le imprese e le famiglie". (Spm)