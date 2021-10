Speciale energia: Oman, consorzio internazionale firma accordo per impianto produzione ammoniaca verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio internazionale costituito dal settore delle energie alternative di Okio, una delle società governative dell'Autorità di investimenti, Marubeni Company, Lindi Company e Dubai Transportation Company (Dotco), ha firmato un accordo di sviluppo congiunto per dare il via a un progetto per la produzione di idrogeno e ammoniaca verde nella zona franca dell’Oman di Salalah. Lo riferisce il quotidiano omanita “Oman Daily”. La provincia è caratterizzata da un’intensa irradiazione solare e da vento costante, fattore che consente di poter installare centrali solari ed eoliche. Il progetto, chiamato "SalalaH2", mira a produrre fino a 1.000 tonnellate al giorno di ammoniaca verde, utilizzando l'impianto di ammoniaca esistente di Okio a Salalah. E prevista anche la realizzazione di un impianto di elettrolisi che avrà una capacità massima di 400 megawatt per produrre idrogeno verde utilizzando circa 1 gigawatt di energia solare ed eolica, prodotta da impianti esistenti o nuovi. (Res)