Speciale energia: vicepremier russo Novak, lancio gasdotto Nord Stream 2 nei prossimi giorni

- Il gasdotto Nord Stream 2 sarà pronto per l'esercizio nei prossimi giorni, con l'operatore del gasdotto in attesa del via libera finale da parte dei regolatori tedeschi. Lo ha annunciato Alexander Novak, vice primo ministro russo, nel corso del forum "Russian energy week" in corso a Mosca. Novak ha anche osservato che le forniture commerciali del Nord Stream 2 dipendono dalla decisione degli acquirenti di ricevere il gas attraverso questo gasdotto. (Rum)